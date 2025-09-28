LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает о счастливых именах для девочек. Этот материал пригодится для тех, кто ожидает рождения дочери.
Не пропустите Как красиво назвать дочь в 2025 году: 5 современных имен для девочек
Счастливые имена для девочки 2025: как красиво назвать дочь?
Аурелия
По одной из версий, имя Аурелия происходит из латинского языка и переводится как "золотая". В древности так называли только представительниц элиты. Преимущественно обладательницы этого имени – умные и элегантные женщины, которые поражают своим изысканным стилем. Они всегда стремятся к саморазвитию и новым знаниям.
Летиция
Это имя имеет также латинское происхождение и означает "радость". В римской мифологии так звали богиню радости и веселья. В то же время известной обладательницей этого имени является королева Испании. Такие женщины имеют богатое воображение и легко адаптируются к изменениям.
Аврора
Имя Аврора имеет латинские корни и трактуется как "рассвет". Что интересно, в римской мифологии так звали богиню утренней зари. Авроры – преимущественно мечтательные и романтические личности, которые верят в чудеса. Такие девушки имеют хорошую интуицию, которая им постоянно помогает в жизни.
Карина
По самой распространенной версии, такое имя имеет римское происхождение и переводится как "милая" или "дорогая". Обладательницы этого имени обычно имеют сильный характер и внутренний стержень. Они умеют привлекать к себе внимание и легко находят общий язык с людьми. Карины отличаются тонким чувством красоты и гармонии, что помогает им в самовыражении.
Счастливые женские имена / Фото Freepik
Какие имена приносят своим владельцам счастье?
Имя Мирослав имеет славянское происхождение и переводится как "тот, что славит мир" или "миролюбивый". Эти мужчины ценят спокойствие и согласие в семье. Мирославы стремятся достичь гармонии в отношениях и всегда ищут пути к примирению. Люди с этим именем несут в себе энергию мира, которая дарит счастливую и сбалансированную жизнь.
В то же время есть еще одно имя, которое приносит счастье – Добромир. Оно имеет славянские корни и означает "тот, кто приносит добро и мир". Оно излучает доброту и тепло. Представители этого имени обычно имеют доброе сердце и стремятся к справедливости. Добромиры делают все возможное, чтобы создать мир, где царят доверие и любовь.