Счастливые имена для девочки 2025: как красиво назвать дочь?

Аурелия

По одной из версий, имя Аурелия происходит из латинского языка и переводится как "золотая". В древности так называли только представительниц элиты. Преимущественно обладательницы этого имени – умные и элегантные женщины, которые поражают своим изысканным стилем. Они всегда стремятся к саморазвитию и новым знаниям.

Летиция

Это имя имеет также латинское происхождение и означает "радость". В римской мифологии так звали богиню радости и веселья. В то же время известной обладательницей этого имени является королева Испании. Такие женщины имеют богатое воображение и легко адаптируются к изменениям.

Аврора

Имя Аврора имеет латинские корни и трактуется как "рассвет". Что интересно, в римской мифологии так звали богиню утренней зари. Авроры – преимущественно мечтательные и романтические личности, которые верят в чудеса. Такие девушки имеют хорошую интуицию, которая им постоянно помогает в жизни.

Карина

По самой распространенной версии, такое имя имеет римское происхождение и переводится как "милая" или "дорогая". Обладательницы этого имени обычно имеют сильный характер и внутренний стержень. Они умеют привлекать к себе внимание и легко находят общий язык с людьми. Карины отличаются тонким чувством красоты и гармонии, что помогает им в самовыражении.

Счастливые женские имена / Фото Freepik

Какие имена приносят своим владельцам счастье?