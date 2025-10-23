Доктор Бодо Вінтер, доцент когнітивної лінгвістики Бірмінгемського університету, розповів про найкрасивіше жіноче ім'я у світі для My 1st Years, пише 24 Канал. Він проаналізував сотні варіантів, щоб відокремити найкраще за звучанням.
Яке найкрасивіше жіноче ім'я у світі?
Бодо Вінтер зазначив, що найкрасивішим жіночим іменем вважається Софія. Річ у тім, що воно викликає позитивні асоціації та гарно звучить у багатьох мовах. Так, ім'я Софія часто можна почути в США, Франції, Іспанії, Україні, Великій Британії та інших країнах світу.
До речі, у липні 2025 року Міністерство юстиції України повідомило, що ім'я Софія є одним з найпопулярніших серед громадян. Саме ним найчастіше називали дітей цьогоріч.
Що цікаво, ім'я Софія має давньогрецьке походження та означає "мудрість". У сучасному світі так часто називають дівчат, які завжди досягають бажаного. Софії – цілеспрямовані та виважені жінки, які можуть легко очолити команду.
Найкрасивіше жіноче ім'я у світі за словами науковців / Фото Freepik
Які ще жіночі імена вважаються найкрасивішими?
- За словами дослідника Бодо Вінтера, досить популярними та милозвучними іменами вважаються Зої, Айві та Еверлі.
- Ба більше, варіанти, які починаються на літеру "Е", особливо привертають увагу людей. Наприклад, Еллі, Емілі, Емма, Елеонор, Евелін та Ева.
- Серед інших найкрасивіших жіночих імен опинилися: Хлоя, Нова, Пенелопа, Люсі, Лілі, Олівія, Наомі, Наталі, Віолет, Белла та Луна.