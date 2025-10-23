Доктор Бодо Винтер, доцент когнитивной лингвистики Бирмингемского университета, рассказал о самом красивом женском имени в мире для My 1st Years, пишет 24 Канал. Он проанализировал сотни вариантов, чтобы отделить лучшее по звучанию.
Какое самое красивое женское имя в мире?
Бодо Винтер отметил, что самым красивым женским именем считается София. Дело в том, что оно вызывает положительные ассоциации и хорошо звучит во многих языках. Так, имя София часто можно услышать в США, Франции, Испании, Украине, Великобритании и других странах мира.
Кстати, в июле 2025 года Министерство юстиции Украины сообщило, что имя София является одним из самых популярных среди граждан. Именно им чаще всего называли детей в этом году.
Что интересно, имя София имеет древнегреческое происхождение и означает "мудрость". В современном мире так часто называют девушек, которые всегда достигают желаемого. Софии – целеустремленные и взвешенные женщины, которые могут легко возглавить команду.
Самое красивое женское имя в мире по словам ученых / Фото Freepik
Какие еще женские имена считаются самыми красивыми?
- По словам исследователя Бодо Винтера, достаточно популярными и благозвучными именами считаются Зои, Айви и Эверли.
- Более того, варианты, которые начинаются на букву "Е", особенно привлекают внимание людей. Например, Элли, Эмили, Эмма, Элеонор, Эвелин и Эва.
- Среди других самых красивых женских имен оказались: Хлоя, Нова, Пенелопа, Люси, Лили, Оливия, Наоми, Натали, Виолет, Белла и Луна.