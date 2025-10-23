Доктор Бодо Винтер, доцент когнитивной лингвистики Бирмингемского университета, рассказал о самом красивом женском имени в мире для My 1st Years, пишет 24 Канал. Он проанализировал сотни вариантов, чтобы отделить лучшее по звучанию.

Интересно 5 самых популярных имен для девочек в 2025 году

Какое самое красивое женское имя в мире?

Бодо Винтер отметил, что самым красивым женским именем считается София. Дело в том, что оно вызывает положительные ассоциации и хорошо звучит во многих языках. Так, имя София часто можно услышать в США, Франции, Испании, Украине, Великобритании и других странах мира.

Кстати, в июле 2025 года Министерство юстиции Украины сообщило, что имя София является одним из самых популярных среди граждан. Именно им чаще всего называли детей в этом году.

Что интересно, имя София имеет древнегреческое происхождение и означает "мудрость". В современном мире так часто называют девушек, которые всегда достигают желаемого. Софии – целеустремленные и взвешенные женщины, которые могут легко возглавить команду.

Самое красивое женское имя в мире по словам ученых / Фото Freepik

Какие еще женские имена считаются самыми красивыми?