Рейтинг найпоширеніших в Україні: 10 прізвищ, які зустрічаються найчастіше

Деякі прізвища в Україні можна почути частіше за інші. Протягом тривалого часу найпопулярнішим родовим іменем в нашій країні було Шевченко, але тепер перше місце в рейтингу займає зовсім інше.

Про найпоширеніші українські прізвища – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Добірка найпоширеніших прізвищ в Україні

Мельник

Це прізвище вважається найпопулярнішим в Україні. Його мають 107 878 тисяч людей, які здебільшого живуть на Київщині, Вінниччині та Львівщині.

Шевченко

Таке прізвище займає друге місце серед найпоширеніших в Україні. Нині відомо про 106 340 тисяч його власників. Переважно представники цього родового імені мешкають на Київщині, Дніпровщині та Харківщині.

Коваленко

В Україні налічується 88 632 тисячі носіїв цього прізвища. Його власники мешкають в усіх областях України, але здебільшого – на Дніпровщині, Київщині та Харківщині.

Бондаренко

Прізвище Бондаренко посідає 4 місце серед найпопулярніших в Україні, адже має 88 133 тисячі його носіїв. Власники цього родового імені живуть на Харківщині, Дніпровщині та Київщині.

Бойко

Це прізвище входить у п'ятірку найпоширеніших прізвищ України. Його мають 83 195 тисяч людей, які мешкають на Київщині, Дніпровщині та Харківщині.

Ткаченко

Наразі відомо про 82 270 українців, які мають це прізвище. Його носії здебільшого живуть на Київщині, Харківщині та Дніпровщині.

Серед інших популярних українських прізвищ:

Кравченко – 75 456 людей, які мешкають найбільше в Києві, Дніпрі та Харкові.

– 75 456 людей, які мешкають найбільше в Києві, Дніпрі та Харкові. Ковальчук – 70 410 носіїв, які переважно живуть у Житомирській та Волинській областях.

– 70 410 носіїв, які переважно живуть у Житомирській та Волинській областях. Коваль – 62 232 людини, які живуть на Київщині, Львівщині та Харківщині.

– 62 232 людини, які живуть на Київщині, Львівщині та Харківщині. Олійник – 59 375 власників цього прізвища, які здебільшого мешкають на Дніпровщині, Київщині та Харківщині.

Популярні прізвища в Україні / Фото Freepik

Які ще українські прізвища вважаються поширеними

Родове ім'я Тимошенко займає 81 місце серед найпопулярніших прізвищ в Україні. Відомо про понад 21 000 громадян, які мають таке прізвище та проживають здебільшого на Київщині та Харківщині. Важливо зазначити, що воно походить від імені Тимофій, тому, цілком можливо, що наші пращури давали його, щоб позначити родинні зв'язки.

Прізвище Стадник також вважається досить поширеним, бо відомо про 8173 його представники. Українці, які можуть похизуватися цим родовим іменем, переважно проживають на Львівщині, Київщині та Харківщині. Таке прізвище походить від стародавнього українського слова, яке означає "пастух". Ймовірно, його власники у давнину випасали стадо чи отару домашніх тварин.