О самых распространенных украинских фамилиях – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

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Подборка самых распространенных фамилий в Украине

Мельник

Эта фамилия считается самой популярной в Украине. Ее имеют 107 878 тысяч человек, которые в основном живут в Киевской, Винницкой и Львовской областях.

Шевченко

Такая фамилия занимает второе место среди самых распространенных в Украине. Сейчас известно о 106 340 тысячах ее владельцев. Преимущественно представители этого родового имени живут в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Коваленко

В Украине насчитывается 88 632 тысячи носителей этой фамилии. Его владельцы живут во всех областях Украины, но в основном – в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях.

Бондаренко

Фамилия Бондаренко занимает 4 место среди самых популярных в Украине, ведь имеет 88 133 тысячи его носителей. Владельцы этого родового имени живут в Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

Бойко

Эта фамилия входит в пятерку самых распространенных фамилий Украины. Его имеют 83 195 тысяч человек, которые живут в Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

Ткаченко

Сейчас известно о 82 270 украинцах, которые имеют эту фамилию. Его носители в основном живут в Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

Среди других популярных украинских фамилий:

Кравченко – 75 456 человек, которые живут больше всего в Киеве, Днепре и Харькове.

– 75 456 человек, которые живут больше всего в Киеве, Днепре и Харькове. Ковальчук – 70 410 носителей, которые преимущественно живут в Житомирской и Волынской областях.

– 70 410 носителей, которые преимущественно живут в Житомирской и Волынской областях. Коваль – 62 232 человека, которые живут в Киевской, Львовской и Харьковской областях.

– 62 232 человека, которые живут в Киевской, Львовской и Харьковской областях. Олейник – 59 375 владельцев этой фамилии, которые в основном живут в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях.

Популярные фамилии в Украине / Фото Freepik

Какие еще украинские фамилии считаются распространенными

Родовое имя Тимошенко занимает 81 место среди самых популярных фамилий в Украине. Известно о более 21 000 граждан, которые имеют такую фамилию и проживают в основном в Киевской и Харьковской областях. Важно отметить, что оно происходит от имени Тимофей, поэтому, вполне возможно, что наши предки давали его, чтобы обозначить родственные связи.

Фамилия Стадник также считается достаточно распространенной, потому что известно о 8173 ее представителях. Украинцы, которые могут похвастаться этим родовым именем, преимущественно проживают во Львовской, Киевской и Харьковской областях. Такая фамилия происходит от древнего украинского слова, которое означает "пастух". Вероятно, его владельцы в древности выпасали стадо или отару домашних животных.