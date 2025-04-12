12 найпопулярніших прізвищ в України: які значення та походження вони приховують

Походження українських прізвищ доволі різноманітне. Лише почувши родове ім'я, людина часто може зрозуміти його значення.

LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про найпопулярніші прізвища в Україні. Про їхні значення та походження – читайте далі в матеріалі.

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Походження і значення найпопулярніших прізвищ в Україні

Мельник і Мельничук

Ці прізвища вважаються найпопулярнішими в Україні, адже налічується понад 107 000 їх носіїв. Такі родові імена трактуються як "власник млина" або "той, хто працює у млині". Наразі відомо, що власники цих прізвищ переважно живуть на Київщині та Вінниччині. Що цікаво, родові імена згадуються у козацьких реєстрах за 1756 рік.

Коваль, Коваленко, Ковальчук і Ковальський

Ці поширені прізвища мають понад 70 000 власників, що живуть в усіх областях України, але здебільшого – на Київщині та Житомирщині. У давнину такі родові імена належали лише майстрам, які виготовляли металеві предмети. Саме тому ці прізвища мають відповідне значення. Вони також згадуються у козацьких реєстрах за 1756 рік.

Стадник

Прізвище Стадник вважається досить поширеним, бо відомо про 8173 його представники. Українці, які можуть похизуватися цим родовим іменем, переважно мешкають на Львівщині, Київщині та Харківщині. Таке прізвище походить від стародавнього українського слова, яке означає "пастух". Ймовірно, його власники у давнину випасали стадо чи отару домашніх тварин.

Значення найпоширеніших прізвищ в Україні / Фото Freepik

Тимошенко

Це родове ім'я займає 81 місце серед найпопулярніших прізвищ в Україні. Відомо про понад 21 000 громадян, які мають таке прізвище та проживають здебільшого на Київщині та Харківщині. Важливо зазначити, що воно походить від імені Тимофій, тому, цілком можливо, що наші пращури давали його, щоб позначити родинні зв'язки.

Олійник

Прізвище Олійник посідає 10 місце серед найпоширеніших українських прізвищ, адже налічується приблизно 60 000 його носіїв. У давнину таким родовим іменем могли похизуватися лише ті, хто виробляв і продавав олію. Представники цього прізвища переважно живуть на Київщині та Дніпровщині.

Ткач, Ткаченко й Ткачук

Ці прізвища мають понад 80 000 українців, які мешкають в усіх областях України, але переважно – на Київщині та Харківщині. Власниками цих родових імен ставали робітники, які виготовляли тканини на ткацькому верстаті. Такі прізвища також згадуються у козацьких реєстрах за 1649 і 1756 роки.

Які ще українські прізвища вважаються поширеними

Родове ім'я Шевченко посідає друге місце серед найпоширеніших прізвищ в Україні. Наразі відомо про 106 340 тисяч його носіїв. Найбільше представників цього родового імені проживає на Київщині, Дніпровщині та Харківщині.

Прізвище Бондаренко має 88 133 тисячі людей в Україні. Переважна більшість його носіїв мешкає на територіях Харківської, Дніпропетровської та Київської областей. Це родове ім'я згадується серед представників київського купецтва, міщанства, православного духовенства та старшини Гетьманщини.