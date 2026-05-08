20 найпоширеніших прізвищ в Україні: перевірте своє у списку

В Україні існує кілька прізвищ, носіїв яких налічується понад 100 тисяч людей. Ці родові імена ви точно чули серед своїх знайомих і друзів.

Протягом тривалого часу найпопулярнішим прізвищем в Україні було Шевченко, але тепер перше місце в рейтингу займає зовсім інше. Про це детальніше – розповідає генеалогічне товариство "Рідні".

Які найпопулярніші прізвища в Україні?

Мельник

Це прізвище вважається найпоширенішим в Україні. Його мають 107 878 тисяч людей, які мешкають в усіх областях нашої країни. Переважна більшість власників цього прізвища проживає на Київщині, Вінниччині та Львівщині.

Шевченко

Таке прізвище посідає друге місце серед найпопулярніших в Україні. Наразі відомо про 106 340 тисяч його носіїв. Найбільше представників цього родового імені проживає на Київщині, Дніпровщині та Харківщині.

Коваленко

У сучасному світі налічується 88 632 тисячі носіїв цього прізвища. Його власники мешкають в усіх областях України, але найбільше – на Дніпровщині, Київщині та Харківщині.

Бондаренко

Прізвище Бондаренко має 88 133 тисячі людей в Україні, тому воно займає 4 місце серед найпопулярніших. Переважна більшість його носіїв мешкає на територіях Харківської, Дніпропетровської та Київської областей.

Бойко

Це прізвище входить у п'ятірку найпоширеніших прізвищ України. Його мають 83 195 тисяч людей, які мешкають на Київщині, Дніпровщині та Харківщині.

Ткаченко

Цим прізвищем можуть похизуватися 82 270 українців. Переважна більшість його носіїв проживає на Київщині, Харківщині та Дніпровщині.

Кравченко

Це прізвище має 75 456 людей, тому займає 7 місце серед найпоширеніших в Україні. Наразі відомо, що його власники мешкають найбільше в Києві, Дніпрі та Харкові.

Ковальчук

Прізвище Ковальчук має 70 410 носіїв в Україні. Його власники мешкають в усіх областях нашої країни, але найбільше – у Житомирській та Волинській.

Коваль

Таке прізвище мають 62 232 людини, які мешкають в усіх областях нашої країни. Переважна більшість власників цього родового імені проживає на Київщині, Львівщині та Харківщині.

Олійник

У сучасному світі налічується 59 375 носіїв цього прізвища. Вони мешкають найбільше на Дніпровщині, Київщині та Харківщині.

Також до двадцятки найпопулярніших прізвищ України належать:

Шевчук – 55851 носій;

– 55851 носій; Поліщук – 53100 носіїв;

– 53100 носіїв; Іванова – 48033 носії;

– 48033 носії; Ткачук – 45009 носіїв;

– 45009 носіїв; Савченко – 44925 носіїв;

– 44925 носіїв; Бондар – 44862 носії;

– 44862 носії; Марченко – 44273 носії;

– 44273 носії; Руденко – 43954 носії;

– 43954 носії; Мороз – 43779 носіїв;

– 43779 носіїв; Лисенко – 43490 носіїв.

До речі, мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища" зауважив, що понад століття тому людина в громаді завжди ідентифікувалася не лише за прізвищем, яке часто було лише формальністю для влади, а й за влучним вуличним прізвиськом. Якщо в селі було кілька Василів, їх розрізняли за професією чи характером. Так, з'являлися Василь Коваль, Буркун чи Мовчун.

Які найрідкісніші прізвища в Україні?

Пізнюк – прізвище поширене серед жителів Тернопільщини та Львівщини. Наразі відомо про 58 українців, які мають це родове ім'я.

Кривоглавий – таке прізвище вважається рідкісним, бо в Україні живе лише 6 його носіїв. Вони мешкають на Львівщині.

Заваликут – в Україні лише дві людини мають це родове ім'я. Вони наразі мешкають у Києві.