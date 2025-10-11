Не середа: на який день тижня припадає Новий рік 2026
- Новий 2026 рік відзначатиметься у четвер, 1 січня.
- 2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня, який символізує рішучість і наполегливість.
Новий рік – це завжди час очікування та святкового настрою, і 2026 рік не є винятком. Щоб українці могли заздалегідь підготуватися до свята, варто знати, на який день він припадає.
Про те, коли настане Новий 2026 рік – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Онлайн календар.
Цікаво Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року
На який день тижня припадає Новий 2026 рік?
Свято Нового року, що традиційно припадає на 1 січня, у 2026 році відзначатиметься у четвер. Це означає, що новорічна ніч, з 31 грудня на 1 січня, відбудеться з середи на четвер. Для більшості працівників керівники можуть влаштувати вихідний день, що дасть змогу повноцінно відпочити після нічного святкування.
Варто зауважити, що у зв'язку з воєнним станом в Україні додаткових вихідних на Новий рік не передбачено. Це зазначено в Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Головним символом новорічного свята є, безумовно, ялинка, яка традиційно перетворюється на центральний святковий атрибут. Її починають прикрашати яскравими іграшками та блискучими гірляндами заздалегідь – за кілька тижнів або днів до Нового року, створюючи особливу атмосферу очікування дива.
Кульмінація свята настає опівночі, коли українці збираються за святковими столами, щоб зустріти прийдешній рік. Цей магічний момент супроводжується боєм курантів, під які заведено загадувати найзаповітніші бажання, а також урочистим підняттям келихів з шампанським.
Після настання Нового року традиційно відбувається обмін подарунками між рідними та друзями, а також лунають теплі вітання та побажання. Крім цього, саме з 1 січня часто починається низка зимових розваг. Так, люди відвідують різноманітні новорічні ярмарки, ковзанки або просто гуляють прикрашеними вулицями міст.
Яка тварина стане символом 2026 року?
- 2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня. У східній традиції це сьомий знак зодіаку, який відзначається впевненістю у собі та відповідальністю.
- Ця тотемна тварина символізує рішучість, наполегливість, витривалість і впертість.
- За китайською астрологією Кінь – принципова тварина, яка готова робити добрі справи. Як тільки представники цього знаку зодіаку навчаться правильно використовувати свою енергію, то їх буде неможливо зупинити під час досягнення власних цілей.