Ольга Фреймут – одна з найбільш впізнаваних персон на українському телебаченні. Її ім'я стало синонімом безкомпромісної ревізії, етикету та уваги до деталей.

Протягом багатьох років вона була обличчям знакових проєктів. А образ елегантної та вимогливої пані з іноземним прізвищем лише підкреслював унікальний стиль телеведучої. Однак, як і багато зірок, Ольга користується псевдонімом. Яке справжнє прізвище Фреймут – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке справжнє прізвище Ольги Фреймут?

Справжнє прізвище Фреймут – Коник. У сучасному світі відомо про 3137 носіїв цього родового імені в Україні. Переважна більшість його власників живе на Львівщині та Київщині.

Прізвище Коник також згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки. Водночас відомо, що воно належало старшині Гетьманщини у давнину, як зазначає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Фреймут є творчим псевдонімом Ольги, який вона обрала для роботи на телебаченні. Він походить від дівочого родового імені матері зірки. Ведуча зізнавалася, що її дівоче прізвище Коник, не здавалося їй достатньо милозвучним і відповідним для телевізійного ефіру.

Втім, навіть після офіційного шлюбу з Володимиром Локотком, для публічної діяльності та впізнаваності вона продовжує успішно використовувати свій прославлений псевдонім Ольга Фреймут.

