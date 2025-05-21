Найгарніші привітання зі святом останнього дзвоника 2025: яскраві картинки для учнів

Цьогоріч 23 травня школярі багатьох українських шкіл відзначатимуть свято останнього дзвоника. Так, здобувачі освіти завершують навчальний рік і готуються до такого бажаного літнього відпочинку.

Водночас одинадцятикласникам і деяким дев'ятикласникам доведеться попрощатися з рідними стінами школами та продовжити підготовку до вступних екзаменів для вступу в коледжі або університети. Саме тому важливо присвятити свій час школярам та привітати їх з таким важливим святом, розповідає LifeStyle24.

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З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала красиві картинки-привітання з останнім дзвоником, які ви можете надіслати своїм дітям, друзям або знайомим, що навчаються в школі та здобувають освіту. Збережіть собі ці вітання заздалегідь та не забудьте підняти настрій школярам 23 травня.

Привітання з останнім дзвоником 2025: картинки й листівки

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

Сподіваємось вам сподобалася наша святкова добірка. Обирайте привітання з переліку та подаруйте позитивні емоції школярам у свято останнього дзвоника!