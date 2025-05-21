В то же время одиннадцатиклассникам и некоторым девятиклассникам придется попрощаться с родными стенами школами и продолжить подготовку к вступительным экзаменам для поступления в колледжи или университеты. Именно поэтому важно посвятить свое время школьникам и поздравить их с таким важным праздником, рассказывает LifeStyle24.

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По этому радостному случаю наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с последним звонком, которые вы можете отправить своим детям, друзьям или знакомым, которые учатся в школе и получают образование. Сохраните себе эти поздравления заранее и не забудьте поднять настроение школьникам 23 мая.

Поздравления с последним звонком 2025: картинки и открытки

Поздравления с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

Надеемся вам понравилась наша праздничная подборка. Выбирайте поздравления из перечня и подарите положительные эмоции школьникам в праздник последнего звонка!