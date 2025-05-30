Щирі привітання з останнім дзвоником 2025: гарні слова у віршах, прозі й картинках

30 травня більшість українських школярів відзначає свято останнього дзвоника. Важливо присвятити свій час дітям та привітати їх з таким важливим днем.

З цієї радісної нагоди LifeStyle24 підготував красиві привітання з останнім дзвоником у прозі, картинках і віршах, які ви можете надіслати своїм друзям або знайомим, що навчаються в школі та здобувають освіту. Збережіть собі ці вітання заздалегідь та не забудьте підняти настрій школярам.

Дивіться також Найгарніші привітання зі святом останнього дзвоника 2025: яскраві картинки для учнів

Привітання з останнім дзвоником 2025: картинки, проза й вірші

Зі святом останнього дзвоника! Попереду – стільки всього нового. Не бігай за ідеальним, просто будь уважним до себе. І не забувай – найкласніші речі часто приходять тоді, коли нічого не плануєш.

***

З останнім дзвоником! Ти вже пройшов цілий етап – і це реально круто. Попереду – вільне плавання. І нехай кожна твоя наступна зупинка буде цікавішою за попередню.

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З останнім дзвоником! Бажаю не втратити себе в дорослому світі, тримати курс на мрії, вірити в себе і не забувати, що найважливіше – бути щасливим!

***

Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника! Для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Тож бажаю вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання.

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай щасливим буде вами обраний шлях,

Хай вам добре у світі живеться.

А цей срібний дзвіночок у ваших серцях

Добрим спогадом хай озоветься.

***

Шкільні дні вже промайнули,

І дзвенить твій останній дзвінок,

І доля стежку знову повернула,

Починається життя урок!

Ти вперед з позитивним настроєм

І з мріями в серці йди,

І нехай смуток тебе не турбує,

Щастя буде завжди попереду!

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Закінчилось дитинство останнім дзвінком

У ранковій зорі променистій.

От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,

На останній лінійці урочистій.

Тільки час пролетить дуже швидко – вмить

Понесе всіх життя, закружляє.

З роками у когось душа защемить,

Як останній цей дзвоник згадає.