З цієї радісної нагоди LifeStyle24 підготував красиві привітання з останнім дзвоником у прозі, картинках і віршах, які ви можете надіслати своїм друзям або знайомим, що навчаються в школі та здобувають освіту. Збережіть собі ці вітання заздалегідь та не забудьте підняти настрій школярам.
Дивіться також Найгарніші привітання зі святом останнього дзвоника 2025: яскраві картинки для учнів
Привітання з останнім дзвоником 2025: картинки, проза й вірші
Зі святом останнього дзвоника! Попереду – стільки всього нового. Не бігай за ідеальним, просто будь уважним до себе. І не забувай – найкласніші речі часто приходять тоді, коли нічого не плануєш.
***
З останнім дзвоником! Ти вже пройшов цілий етап – і це реально круто. Попереду – вільне плавання. І нехай кожна твоя наступна зупинка буде цікавішою за попередню.
Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24
***
З останнім дзвоником! Бажаю не втратити себе в дорослому світі, тримати курс на мрії, вірити в себе і не забувати, що найважливіше – бути щасливим!
***
Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника! Для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Тож бажаю вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання.
Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Хай щасливим буде вами обраний шлях,
Хай вам добре у світі живеться.
А цей срібний дзвіночок у ваших серцях
Добрим спогадом хай озоветься.
***
Шкільні дні вже промайнули,
І дзвенить твій останній дзвінок,
І доля стежку знову повернула,
Починається життя урок!
Ти вперед з позитивним настроєм
І з мріями в серці йди,
І нехай смуток тебе не турбує,
Щастя буде завжди попереду!
Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Закінчилось дитинство останнім дзвінком
У ранковій зорі променистій.
От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,
На останній лінійці урочистій.
Тільки час пролетить дуже швидко – вмить
Понесе всіх життя, закружляє.
З роками у когось душа защемить,
Як останній цей дзвоник згадає.