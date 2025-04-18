Давня традиція наших предків: що станеться, якщо з'їсти 12 пасок на Великдень

За кілька днів віряни святкуватимуть Великдень – свято, яке асоціюється з фарбованими яйцями та запашними пасками. З випіканням великоднього хліба пов'язана чимала кількість повір'їв і прикмет.

Так, наші предки займалися приготуванням паски переважно у Чистий четвер та інколи продовжували у Велику суботу. Цей святковий атрибут традиційно клали до великоднього кошика та освячували в церкві, розповідає LifeStyle24.

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Що буде, якщо з'їсти 12 пасок

У давнину пращури вірили, що за допомогою цього великоднього хліба можна привабити щастя в особисте життя. Так, молодим дівчатам, які хотіли вийти заміж, варто було скуштувати 12 пасок у 12 різних господинь. Вважалося, що тоді дівчина знайде судженого до наступного Великодня. Крім цього, старші господині нібито передавали частинку родинного щастя незаміжнім дівчатам через паски.

Що цікаво, жінкам, які прагнули народити дитину, варто було також з'їсти 12 пасок, але приготованих матерями. Мовляв, тоді щастя материнства неодмінно прийде.

Паска на Великдень 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети про паски

Господиня не може сідати, поки печеться паска. Річ у тім, що тоді тісто не підніметься та втратить свою особливу силу.

Якщо паска вийшла високою, пишною та без тріщин, то це до гарних новин. Предки вірили, що така випічка принесе родині щастя та здоров'я.

Якщо паска тріснула чи впала, то варто готуватися до поганих звісток. Подейкували, що такий знак попереджає про можливу хворобу або навіть втрату когось із близьких.

Якщо викинути паску, яка засохла, то святі відвернуться від вас на весь рік. Цей святковий хліб варто використати як сухарі або ж віддати худобі.

Зазначимо, що раніше наша редакція розповідала про те, у який день можна пекти паску.