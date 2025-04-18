Так, наши предки занимались приготовлением паски преимущественно в Чистый четверг и иногда продолжали в Великую субботу. Этот праздничный атрибут традиционно клали в пасхальную корзину и освящали в церкви, рассказывает LifeStyle24.

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Что будет, если съесть 12 пасок

В древности предки верили, что с помощью паски можно привлечь счастье в личную жизнь. Так, молодым девушкам, которые хотели выйти замуж, стоило съесть 12 пасок у 12 разных хозяек. Считалось, что тогда девушка найдет суженого до следующей Пасхи. Кроме этого, старшие хозяйки якобы передавали частичку семейного счастья незамужним девушкам через паски.

Что интересно, женщинам, которые стремились родить ребенка, стоило также съесть 12 пасок, но приготовленных матерями. Мол, тогда счастье материнства непременно придет.

Паска на Пасху 2025 / Фото Freepik

Народные приметы о пасках

Хозяйка не может садиться, пока печется паска. Дело в том, что тогда тесто не поднимется и потеряет свою особую силу.

Если паска получилась высокой, пышной и без трещин, то это к хорошим новостям. Предки верили, что такая выпечка принесет семье счастье и здоровье.

Если паска треснула или упала, то стоит готовиться к плохим известиям. Поговаривали, что такой знак предупреждает о возможной болезни или даже потере кого-то из близких.

Если выбросить паску, которая засохла, то святые отвернутся от вас на весь год. Этот праздничный хлеб стоит использовать как сухари или же отдать скоту.

Отметим, что ранее наша редакция рассказывала о том, в какой день можно печь паску.