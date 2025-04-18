Що категорично не можна освячувати на Великдень: список заборонених продуктів

Цьогоріч Воскресіння Христове припадає на 20 квітня як для греко-католиків, так і для православних християн. Напередодні Великодня господарі й господині з особливою увагою готують святковий кошик.

Однак існує перелік продуктів, які категорично не можна туди класти. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Наближається Великдень 2025: чи буде додатковий вихідний з нагоди свята

Які продукти заборонено класти до великоднього кошика

За церковними правилами, не дозволяється освячувати будь-який алкоголь. Так, горілка, пиво та інші напої не мають жодного сакрального значення та вважаються недоречними у це свято. Втім, вірянам можна покласти у кошик кагор – церковне вино.

Водночас християнам заборонено приносити до церкви тютюнові вироби, зокрема цигарки та люльки. Річ у тім, що вони жодним чином не пов'язані зі світлим святом Воскресіння Христового та суперечать ідеї чистоти тіла й душі.

Важливо запам'ятати, що серед продуктів у кошику не мають бути ті, що містять кров. Зокрема, це стосується кров'яної ковбаси. Також християнам не варто класти у пасхальний кошик матеріальні цінності, серед яких гроші, прикраси, ножі та інші речі.

Пасхальний кошик / Фото Freepik

Що має бути в пасхальному кошику

Переважно набір продуктів, які кладуть до святкового кошика, не змінюється вже багато років. Його традиційно застилають вишитим рушником та прикрашають зеленню й квітами. Під час освячення в кошик також заведено класти церковну свічку. За давніми українськими звичаями на Великдень святять такі предмети: паска, яйця, м'ясні та молочні продукти, хрін, сіль і свічку.