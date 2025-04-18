Усі продукти, які лежать у великодньому кошику, мають глибокий символізм. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Що має бути в пасхальному кошику

Переважно набір продуктів, які кладуть до святкового кошика, не змінюється вже багато років. Його традиційно застилають вишитим рушником та прикрашають зеленню й квітами. Під час освячення в кошик також заведено класти церковну свічку. За давніми українськими звичаями на Великдень святять такі продукти:

Паска . Вона уособлює тіло Ісуса Христа, який приніс себе в жертву заради народу та згодом воскрес. Цю страву традиційно випікають у Чистий четвер або Велику суботу, промовляючи молитви й дотримуючись тиші.

. Вона уособлює тіло Ісуса Христа, який приніс себе в жертву заради народу та згодом воскрес. Цю страву традиційно випікають у Чистий четвер або Велику суботу, промовляючи молитви й дотримуючись тиші. Яйця . Вони символізують початок нового життя. У Чистий четвер господині фарбують крашанки та розмальовують писанки, прикрашаючи їх різноманітними візерунками, що мають власні сенси.

. Вони символізують початок нового життя. У Чистий четвер господині фарбують крашанки та розмальовують писанки, прикрашаючи їх різноманітними візерунками, що мають власні сенси. Хрін . Цей продукт нагадує вірянам, що шлях до воскресіння пролягає через випробування, але лише сильний духом здобуде нове життя. В іншому тлумаченні – це символ глибокого коріння віри.

. Цей продукт нагадує вірянам, що шлях до воскресіння пролягає через випробування, але лише сильний духом здобуде нове життя. В іншому тлумаченні – це символ глибокого коріння віри. М'ясо . Воно символізує жертовність. Після тривалого посту до кошика кладуть м'ясні страви, зокрема домашню ковбасу, буженину, сало та іноді холодець. Важливо зазначити, що на м'ясі не має бути крові.

. Воно символізує жертовність. Після тривалого посту до кошика кладуть м'ясні страви, зокрема домашню ковбасу, буженину, сало та іноді холодець. Важливо зазначити, що на м'ясі не має бути крові. Молочні продукти. Вони асоціюються з жертовністю Бога. Зазвичай у кошик кладуть молоко, масло й сир.

Вони асоціюються з жертовністю Бога. Зазвичай у кошик кладуть молоко, масло й сир. Сіль. У біблійному значенні це символ зв'язку між Господом і людьми, а також означає здоров'я та достаток.

Великодній кошик / Фото Freepik

Що не можна освячувати в кошику

Вірянам заборонено освячувати алкогольні напої, зокрема пиво, горілку тощо. Однак християнам дозволяється покласти в кошик кагор. Водночас не варто освячувати тютюнові вироби, кров'янку, а також матеріальні цінності, серед яких гроші, ключі, коштовності та ножі.