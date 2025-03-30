Україна перейшла на літній час: якою є різниця з іншими країнами

Вночі 30 березня українці перейшли на літній час. Це відбулося о 3:00 за київським часом.

Разом з Україною близько 70 країн світу перевели годинники на годину вперед. Про різницю у часі з іншими державами – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Котра зараз година: українці перевели годинники на літній час

Яка є різниця у часі з іншими країнами

У 2019 році Європарламент дозволив кожній країні ЄС самостійно вирішувати, чи переходити на літній і зимовий час. Наразі держави Європи досі переводять стрілки годинника у березні та жовтні. Більшість країн ЄС розташована у Центральноєвропейському поясі (UTC+1), тоді як Україна – у Східноєвропейському (UTC+2). У зв'язку з цим, час, за яким живуть українці, відрізняється від європейського.

Якщо після переведення годинників в Україні буде 8:00, то:

у Польщі – 7:00;

в Угорщині – 7:00;

у Словаччині – 7:00;

в Молдові – 8:00;

в Чехії – 7:00;

в Норвегії – 7:00;

в Румунії – 8:00;

в Естонії – 8:00;

в Німеччині – 7:00;

в Іспанії – 7:00;

у Великій Британії – 6:00;

в Ірландії – 6:00;

у США (Вашингтон) – 1:00;

в Японії – 14:00.

Переведення годинників 2025 / Фото Freepik

Важливо зазначити, що Україна перебуває в одному часовому поясі з 8 державами. Так, українці мають однаковий час з жителями Молдови, Румунії, Болгарії, Греції, Латвії, Литви, Естонії та Фінляндії.

Куди переводити стрілки годинника

16 липня 2024 року депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт № 4201, який передбачає скасування переходу з зимового на літній час. Однак Зеленський не планує його підписувати. Тому цьогорічної весни, а саме у ніч з 29 на 30 березня, громадяни нашої країни перевели годинник о 3 ночі на годину вперед, ймовірно, не востаннє.

Нагадаємо, що смартфони, комп'ютери та планшети перейшли на новий час автоматично. Однак механічні годинники варто налаштувати самостійно.