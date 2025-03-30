Громадянам доведеться змінити час лише на механічних пристроях, бо сучасні годинники, телефони, ноутбуки та інші гаджети це зробили самостійно. Відтепер українці житимуть за літнім часом. Котра зараз година – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Перехід на літній час 2025: чому стрілки годинника переводять у неділю

Котра зараз година

В Україні щорічно переводять годинники з 1981 року. У радянські часи почали переходити на зимовий і літній час з метою заощадження енергії.

16 липня 2024 року депутати Верховної Ради України підтримали законопроєкт №4201. Він передбачає скасування переходу з зимового на літній час, але президент Володимир Зеленський досі не підписав цей документ. Тому українці, ймовірно, переводять годинники не востаннє.

Зимовий час традиційно змінився на літній в останню неділю місяця – 30 березня. Громадяни перевели годинник на годину вперед, з 3:00 на 4:00.

Точний час ви можете подивитися тут.

Переведення годинників 2025 / Фото Freepik

Що цікаво, крім України на зимовий та літній час переходять 70 країн світу. Втім, Японія, Китай, Ісландія та більшість держав Африки й Південної Америки не переводять годинники щосезону. Річ у тім, що в країнах, розташованих поблизу екватора, тривалість світлового дня впродовж року майже не змінюється, тому коригування часу там немає сенсу.

Як покращити самопочуття після переходу на літній час

Насамперед важливо лягати спати й прокидатися в один і той самий час. Організм любить стабільність, тож дотримання режиму допоможе швидше засинати та почуватися бадьорішими зранку. Водночас важливо не використовувати гаджети перед сном, адже синє світло екранів порушує вироблення мелатоніну. Крім цього, харчування також відіграє важливу роль. Хоч вечірній чай або кава можуть здаватися приємним ритуалом, але кофеїн у їхньому складі стимулює роботу нервової системи, ускладнюючи засинання. Натомість краще обрати трав'яний настій або склянку води.

Загалом варто дотримуватися здорового харчування, не вживати алкоголь та пити достатньо рідини впродовж дня. До того ж слід проводити більше часу на свіжому повітрі. Подібні прогулянки перед сном знижують рівень стресу, який накопичився за день, та сприяють міцному сну.