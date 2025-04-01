За однією з версій, історія Дня сміху пов'язана зі Стародавнім Римом. Тоді люди відзначали День весняного рівнодення, тому влаштовували різноманітні святкування, щоб задобрити весну та її мінливість. Крім цього, лунали жарти та сміх, оскільки предки хотіли відлякати духів та привабити щастя на рік, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала яскраві привітання з Днем сміху у картинках. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, та надішліть своїм рідним, друзям, знайомим і колегам. Подаруйте їм гарний настрій у це радісне свято.

Привітання з Днем сміху 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем сміху 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем сміху 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем сміху 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем сміху 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем сміху 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем сміху 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем сміху 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем сміху 2025 / Колаж LifeStyle24

Хоч українці вже четвертий рік поспіль зустрічають День сміху в умовах повномасштабного вторгнення, важливо знайти привід для усмішки на зло цинічному ворогу. Зі святом!