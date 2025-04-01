По одной из версий, история Дня смеха связана с Древним Римом. Тогда люди отмечали День весеннего равноденствия, поэтому устраивали различные празднования, чтобы задобрить весну и ее изменчивость. Кроме этого, звучали шутки и смех, поскольку предки хотели отпугнуть духов и привлечь счастье на год, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила яркие поздравления с Днем смеха в картинках. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время, и отправьте своим родным, друзьям, знакомым и коллегам. Подарите им хорошее настроение в этот радостный праздник.

Поздравления с Днем смеха 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем смеха 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем смеха 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем смеха 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем смеха 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем смеха 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем смеха 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем смеха 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем смеха 2025 / Коллаж LifeStyle24

Хотя украинцы уже четвертый год подряд встречают День смеха в условиях полномасштабного вторжения, важно найти повод для улыбки на зло циничному врагу. С праздником!