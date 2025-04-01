Однако люди любят его отмечать даже в современном мире. Об истории Дня смеха – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на History.

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История Дня смеха 2025

Что интересно, существует несколько версий возникновения этого праздника. Одной из наиболее популярных теорий является связь со средневековой Европой. В 1582 году Папа Григорий XIII ввел григорианский календарь, из-за чего людям пришлось отказаться от юлианского. В связи с этим, празднование Нового года перенесли с 1 апреля на 1 января. Однако люди, которые не перешли на новый календарь и продолжили праздновать Новый год в апреле, становились жертвами шуток и розыгрышей со стороны тех, кто уже жил по новому стилю.

День смеха 2025 / Фото Freepik

Обратите внимание! Наша редакция подготовила яркие поздравления с Днем смеха в картинках. Не забудьте отправить их своим родным и знакомым.

Кроме этого, есть версия, что День смеха начали в Древнем Риме. Примерно в то время ежегодно приходился праздник весеннего равноденствия, поэтому люди развлекались и веселились, чтобы задобрить весну. Также постоянно звучали различные шутки и смех, поскольку предки хотели отпугнуть духов и привлечь счастье на год.

Традиции Дня смеха в Украине

По одной из версий, на славянских землях именно Петр I придумал традицию издеваться над доверчивыми людьми. Как-то он сообщил о проведении "невиданного представления", а когда все пришли, то ничего не произошло. Вероятно, именно поэтому в Украине возникла пословица: "Первое апреля – никому не верь, все проверь!".

В этот день принято придумывать различные шутки и разыгрывать своих родных и друзей. Хотя украинцы уже четвертый год подряд встречают День смеха в условиях полномасштабного вторжения, важно найти повод для улыбки на зло циничному врагу.