Однак люди полюбляють його відзначати навіть у сучасному світі. Про історію Дня сміху – розповідає LifeStyle24 з посиланням на History.

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Історія Дня сміху 2025

Що цікаво, існує кілька версій виникнення цього свята. Однією з найбільш популярних теорій є зв'язок зі середньовічною Європою. У 1582 році Папа Григорій XIII запровадив григоріанський календар, через що людям довелося відмовитися від юліанського. У зв'язку з цим, святкування Нового року перенесли з 1 квітня на 1 січня. Однак люди, які не перейшли на новий календар і продовжили святкувати Новий рік у квітні, ставали жертвами жартів і розіграшів з боку тих, хто вже жив за новим стилем.

День сміху 2025 / Фото Freepik

Зверніть увагу! Наша редакція підготувала яскраві привітання з Днем сміху у картинках. Не забудьте надіслати їх своїм рідним і знайомим.

Крім цього, є версія, що День сміху започаткували в Стародавньому Римі. Приблизно на той час щорічно припадало свято весняного рівнодення, тому люди розважалися та веселилися, щоб задобрити весну та її мінливість. Також постійно лунали різноманітні жарти та сміх, оскільки предки хотіли відлякати духів та привабити щастя на рік.

Традиції Дня сміху в Україні

За однією з версій, на слов'янських землях саме Петро I вигадав традицію знущатися з довірливих людей. Якось він повідомив про проведення "небаченої вистави", а коли всі прийшли, то нічого не відбулося. Ймовірно, саме тому в Україні виникло прислів'я: "Перше квітня – нікому не вір, все перевір!".

У цей день заведено вигадувати різноманітні жарти та розігрувати своїх рідних та друзів. Хоч українці вже четвертий рік поспіль зустрічають День сміху в умовах повномасштабного вторгнення, важливо знайти привід для усмішки на зло цинічному ворогу.