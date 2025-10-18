Перехід із літнього часу на зимовий: чому в Україні переводять годинники
- Перехід на зимовий час в Україні здійснюється для економії електроенергії та синхронізації графіка з природним світловим днем.
- У 2025 році перехід на зимовий час відбудеться в ніч із 25 на 26 жовтня.
Перехід на зимовий час є щорічною процедурою в Україні, що відбувається в останню неділю жовтня. У цей момент стрілки годинника переводять на годину назад.
Це здійснюється на підставі чинної постанови Кабінету Міністрів, прийнятої у 1996 році, пише 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради України. Про те, чому українці переходять на зимовий час – читайте далі в матеріалі.
Чому в Україні переходять на зимовий час?
Першочергова мета цієї практики – економія електроенергії. Ідея цієї традиції полягає в тому, щоб максимально ефективно використовувати природний світловий день. Переводячи годинник восени, суспільство синхронізує свій графік так, щоб менше залежати від штучного освітлення у вечірні години.
Що цікаво, в Україні вже неодноразово порушувалося питання про скасування сезонного переведення годинників із метою закріплення єдиного часу для всієї країни. У 2024 році народні депутати ухвалили законопроєкт № 4201, що передбачає відмову від сезонного переведення годинників та перехід на постійний зимовий час.
Однак, станом на жовтень 2025-го, президент Володимир Зеленський остаточно не ухвалив це рішення і не планує це робити, за даними BBC. Саме тому Україна продовжує синхронізувати свій час із більшістю країн Європи, які також щорічно переводять годинники.
Коли в Україні переводять годинники восени 2025 року?
- У 2025 році українці перейдуть на зимовий час у ніч із суботи, 25 жовтня, на неділю, 26 жовтня. Перехід відбудеться о 4:00 ранку, за київським часом.
- Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад. У такому разі люди спатимуть на годину більше, але ночі стануть довшими, а дні – коротшими.
- Важливо зазначити, що більшість електронних пристроїв, серед яких комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, смартгодинники, автоматично перейде на новий час. Однак механічні годинники доведеться налаштувати самостійно.