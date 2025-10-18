Перехід на зимовий час є щорічною процедурою в Україні, що відбувається в останню неділю жовтня. У цей момент стрілки годинника переводять на годину назад.

Це здійснюється на підставі чинної постанови Кабінету Міністрів, прийнятої у 1996 році, пише 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради України. Про те, чому українці переходять на зимовий час – читайте далі в матеріалі.

Чому в Україні переходять на зимовий час?

Першочергова мета цієї практики – економія електроенергії. Ідея цієї традиції полягає в тому, щоб максимально ефективно використовувати природний світловий день. Переводячи годинник восени, суспільство синхронізує свій графік так, щоб менше залежати від штучного освітлення у вечірні години.

Що цікаво, в Україні вже неодноразово порушувалося питання про скасування сезонного переведення годинників із метою закріплення єдиного часу для всієї країни. У 2024 році народні депутати ухвалили законопроєкт № 4201, що передбачає відмову від сезонного переведення годинників та перехід на постійний зимовий час.

Однак, станом на жовтень 2025-го, президент Володимир Зеленський остаточно не ухвалив це рішення і не планує це робити, за даними BBC. Саме тому Україна продовжує синхронізувати свій час із більшістю країн Європи, які також щорічно переводять годинники.

Переведення годинників 2025 / Фото Freepik

Коли в Україні переводять годинники восени 2025 року?