Переход с летнего времени на зимнее: почему в Украине переводят часы
- Переход на зимнее время в Украине осуществляется для экономии электроэнергии и синхронизации графика с естественным световым днем.
- В 2025 году переход на зимнее время состоится в ночь с 25 на 26 октября.
Переход на зимнее время является ежегодной процедурой в Украине, которая происходит в последнее воскресенье октября. В этот момент стрелки часов переводят на час назад.
Это осуществляется на основании действующего постановления Кабинета Министров, принятого в 1996 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады Украины. О том, почему украинцы переходят на зимнее время – читайте далее в материале.
Интересно Календарь праздников на октябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев
Почему в Украине переходят на зимнее время?
Первоочередная цель этой практики – экономия электроэнергии. Идея этой традиции заключается в том, чтобы максимально эффективно использовать естественный световой день. Переводя часы осенью, общество синхронизирует свой график так, чтобы меньше зависеть от искусственного освещения в вечерние часы.
Что интересно, в Украине уже неоднократно поднимался вопрос об отмене сезонного перевода часов с целью закрепления единого времени для всей страны. В 2024 году народные депутаты приняли законопроект № 4201, предусматривающий отказ от сезонного перевода часов и переход на постоянное зимнее время.
Однако, по состоянию на октябрь 2025-го, президент Владимир Зеленский окончательно не принял это решение и не планирует это делать, по данным BBC. Именно поэтому Украина продолжает синхронизировать свое время с большинством стран Европы, которые также ежегодно переводят часы.
Когда в Украине переводят часы осенью 2025 года?
- В 2025 году украинцы перейдут на зимнее время в ночь с субботы, 25 октября, на воскресенье, 26 октября. Переход состоится в 4:00 утра, по киевскому времени.
- Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. В таком случае люди будут спать на час больше, но ночи станут длиннее, а дни – короче.
- Важно отметить, что большинство электронных устройств, среди которых компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, смартчасы, автоматически перейдет на новое время. Однако механические часы придется настроить самостоятельно.