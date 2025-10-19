Переведення годинників є щорічною традицією, яка викликає багато запитань та обговорень серед українців. Ця практика, що має на меті ефективніше використання світлового дня та економію енергії, впливає на мільйони людей в усьому світі.

В Україні перехід на зимовий час є важливою подією, яка щороку приносить зміни у повсякденний графік. Про те, як правильно переводити годинники восени – розповідає 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.

Дивіться також День шалених знижок: коли буде Чорна п'ятниця 2025 в Україні

Як правильно переводити годинники на зимовий час?

Дотримуючись багаторічної традиції, Україні перейде на зимовий час у ніч із суботи, 25 жовтня, на неділю, 26 жовтня 2025 року. Офіційно переведення годинників відбудеться о 04:00 ранку за київським часом.

Саме в цей момент стрілки годинника необхідно буде перевести на одну годину назад. Це означає, що після 03:59 знову настане 03:00.

Таке сезонне коригування часу щоразу викликає питання у громадян, зокрема, в який бік рухати стрілки. Щоб не помилитися, варто запам'ятати просте правило – восени годинник переводять на годину назад.

Переведення годинників 2025 / Фото Freepik

Головною перевагою цього переходу є те, що доба 26 жовтня стане довшою на одну годину. Так, українці отримають додаткову годину для сну, відпочинку чи будь-яких інших справ.

Варто також нагадати, що більшість сучасних електронних пристроїв, як-от смартфони, комп'ютери та планшети, здійснять цей перехід автоматично. Власноруч необхідно буде перевести лише механічні годинники та деякі побутові прилади.

Чому в Україні переходять на зимовий час ?