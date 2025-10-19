В Україні перехід на зимовий час є важливою подією, яка щороку приносить зміни у повсякденний графік. Про те, як правильно переводити годинники восени – розповідає 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.
Як правильно переводити годинники на зимовий час?
Дотримуючись багаторічної традиції, Україні перейде на зимовий час у ніч із суботи, 25 жовтня, на неділю, 26 жовтня 2025 року. Офіційно переведення годинників відбудеться о 04:00 ранку за київським часом.
Саме в цей момент стрілки годинника необхідно буде перевести на одну годину назад. Це означає, що після 03:59 знову настане 03:00.
Таке сезонне коригування часу щоразу викликає питання у громадян, зокрема, в який бік рухати стрілки. Щоб не помилитися, варто запам'ятати просте правило – восени годинник переводять на годину назад.
Переведення годинників 2025 / Фото Freepik
Головною перевагою цього переходу є те, що доба 26 жовтня стане довшою на одну годину. Так, українці отримають додаткову годину для сну, відпочинку чи будь-яких інших справ.
Варто також нагадати, що більшість сучасних електронних пристроїв, як-от смартфони, комп'ютери та планшети, здійснять цей перехід автоматично. Власноруч необхідно буде перевести лише механічні годинники та деякі побутові прилади.
Чому в Україні переходять на зимовий час ?
Першочергова мета цієї практики – економія електроенергії. Ідея цієї традиції полягає в тому, щоб максимально ефективно використовувати природний світловий день. Переводячи годинник восени, суспільство синхронізує свій графік так, щоб менше залежати від штучного освітлення у вечірні години.
Втім, не всі країни підтримують таку традицію. Деякі держави, зокрема Ісландія та Японія, не змінюють час через негативний вплив на біологічний ритм людини. За словами медиків, переведення годинників може викликати втому, порушення сну та зниження продуктивності, зазначають у Департаменті охорони здоров'я МВС України.
В Україні вже неодноразово порушувалося питання про скасування сезонного переведення годинників із метою закріплення єдиного часу для всієї країни. У 2024 році народні депутати ухвалили законопроєкт № 4201, що передбачає відмову від сезонного переведення годинників та перехід на постійний зимовий час.
Однак, станом на жовтень 2025-го, президент Володимир Зеленський не підписав цей документ. Тому Україна продовжує дотримуватися щорічної традиції переведень годинників.