В Украине переход на зимнее время является важным событием, которое ежегодно приносит изменения в повседневный график. О том, как правильно переводить часы осенью – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады.

Как правильно переводить часы на зимнее время?

Следуя многолетней традиции, Украина перейдет на зимнее время в ночь с субботы, 25 октября, на воскресенье, 26 октября 2025 года. Официально перевод часов состоится в 04:00 утра по киевскому времени.

Именно в этот момент стрелки часов необходимо будет перевести на один час назад. Это означает, что после 03:59 снова наступит 03:00.

Такая сезонная корректировка времени каждый раз вызывает вопросы у граждан, в частности, в какую сторону двигать стрелки. Чтобы не ошибиться, стоит запомнить простое правило – осенью часы переводят на час назад.

Перевод часов 2025 / Фото Freepik

Главным преимуществом этого перехода является то, что сутки 26 октября станут длиннее на один час. Так, украинцы получат дополнительный час для сна, отдыха или любых других дел.

Стоит также напомнить, что большинство современных электронных устройств, например смартфоны, компьютеры и планшеты, осуществят этот переход автоматически. Собственноручно необходимо будет перевести только механические часы и некоторые бытовые приборы.

Почему в Украине переходят на зимнее время?