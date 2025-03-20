Стрілки вперед чи назад: як правильно переводити годинники на літній час

Наприкінці березня українці традиційно переходять на літній час. Хоч дехто і сподівався на скасування щорічних переведень годинників в Україні, але цього, ймовірно, не станеться.

16 липня 2024 року депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт № 4201. Він передбачає скасування переходу з зимового на літній час. Втім, очільник нашої країни Володимир Зеленський не планує підписувати цей законопроєкт, розповідає LifeStyle24.

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Як правильно переводити годинники на літній час

У ніч з 29 на 30 березня, українці перейдуть на літній час о 03:00 за київським часом. Втім, у більшості громадян виникають питання щодо того, куди саме варто перевести годинники – вперед чи назад. Цієї весни українцям слід крутити стрілки саме на годину вперед. У зв'язку з цим, доба 30 числа буде коротшою, тому громадяни не зможуть поспати на годину більше.

Нагадаємо, що смартфони, комп'ютери та планшети перейдуть на новий час автоматично. Однак механічні годинники варто налаштувати самостійно.

Переведення годинників на літній час у 2025 році / Фото Freepik

Як полегшити перехід на літній час

Почніть раніше лягати спати приблизно в один і той самий час. До того ж не забувайте про здорове харчування й достатню кількість випитої води. Також старайтеся завжди провітрювати кімнату перед сном і йти на вечірні прогулянки на свіжому повітрі.

Одна з найважливіших порад – не користуватися гаджетами за дві години до сну, оскільки екран телефону випромінює світло, яке подразнює очі й сповільнює вироблення мелатоніну – гормону, що відповідає за процес засинання.