Переведення годинників у 2025 році: коли українці переходитимуть на літній час

Навесні 2025 року українці знову готуються до сезонного переведення годинників. Водночас це питання зараз перебуває на етапі важливих змін.

Так, згідно з чинними правилами, перехід на літній час має відбутися в останню неділю березня – 30 числа о 3:00. Стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину вперед. Однак, чи відбудеться це – дізнайтеся на LifeStyle24.

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У серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, ініційований Русланом Стефанчуком, який передбачає скасування сезонного переведення часу. Згідно з документом, Україна має перейти на постійний зимовий час.

Проте наразі цей законопроєкт ще очікує на підпис президента Володимира Зеленського. Тому, якщо до кінця березня 2025 року закон не буде підписано, українці традиційно переведуть годинники на літній час – на годину вперед.

З якою метою переводять годинники

Традиційне переведення годинників дозволить ефективніше використовувати денне світло протягом року, економитиме електроенергію на освітленні приміщень, оптимізує робочий часу відповідно до світлового дня та зменшить витрати на опалення в робочі години.

При цьому слід врахувати кілька важливих моментів: більшість сучасних електронних пристроїв (смартфони, комп'ютери, смарт-годинники) автоматично оновлять час, а от механічні годинники та старі моделі телефонів потребуватимуть ручного налаштування.