Що не можна робити на Вербному тижні 2025: важливі заборони

7 квітня, сьогодні, стартував Вербний тиждень. Протягом семи днів людям варто дотримуватися певних правил і заборон, щоб не накликати негараздів.

LifeStyle24 детальніше розповідає про те, що не можна робити на Вербному тижні. Наші предки вірили, що цей період принесе добробут у родину, якщо правильно себе поводити.

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Що не можна робити на Вербному тижні

У народі вірили, що протягом усього тижня не варто займатися важкою фізичною працею та прибиранням, оскільки існував ризик привабити труднощі й випробування в життя. Водночас варто уникати будь-яких конфліктів та сварок. Адже негативні емоції в цей період можуть притягнути нещастя. Зокрема, це також стосується пліток, брехні та образ.

Ба більше, на Вербному тижні заборонено розважатися та веселитися. Річ у тім, що віряни готуються до Великодня, тому мають присвятити час молитви та духовному очищенню. Крім цього, християнам не рекомендується вживати алкоголь та переїдати, щоб не захворіти найближчим часом.

Вербний тиждень 2025 / Фото Freepik

До того ж жінкам не можна займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати. Наші предки вважали, що тоді з'являється ризик скоротити тривалість власного життя.

Що цікаво, за народними повір'ями, у Вербний тиждень не можна сіяти конопель і городини, бо "буде ликовате, як верба", та буряки, бо ті "будуть гіркі".

Історія Вербної неділі

Цьогоріч Вербну неділю відзначатимуть 13 квітня. У цей день віряни згадують урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалима. Тоді народ зустрів Спасителя, кидаючи Йому під ноги пальмові гілки. У середземноморських країнах пальми були символом життя і перемоги. Оскільки в Україні ці дерева не ростуть, їх замінили вербовим гіллям, які означають перемогу весни над зимою.

У Вербну неділю люди освячують вербові гілки у храмах, а після служби легенько б'ють одне одного гілочками, примовляючи: "Не я б'ю – верба б'є, за тиждень Великдень".