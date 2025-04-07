LifeStyle24 детальніше розповідає про те, що не можна робити на Вербному тижні. Наші предки вірили, що цей період принесе добробут у родину, якщо правильно себе поводити.

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Що не можна робити на Вербному тижні

У народі вірили, що протягом усього тижня не варто займатися важкою фізичною працею та прибиранням, оскільки існував ризик привабити труднощі й випробування в життя. Водночас варто уникати будь-яких конфліктів та сварок. Адже негативні емоції в цей період можуть притягнути нещастя. Зокрема, це також стосується пліток, брехні та образ.

Ба більше, на Вербному тижні заборонено розважатися та веселитися. Річ у тім, що віряни готуються до Великодня, тому мають присвятити час молитви та духовному очищенню. Крім цього, християнам не рекомендується вживати алкоголь та переїдати, щоб не захворіти найближчим часом.

Вербний тиждень 2025Вербний тиждень 2025 / Фото Freepik

До того ж жінкам не можна займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати. Наші предки вважали, що тоді з'являється ризик скоротити тривалість власного життя.

Що цікаво, за народними повір'ями, у Вербний тиждень не можна сіяти конопель і городини, бо "буде ликовате, як верба", та буряки, бо ті "будуть гіркі".

Історія Вербної неділі

Цьогоріч Вербну неділю відзначатимуть 13 квітня. У цей день віряни згадують урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалима. Тоді народ зустрів Спасителя, кидаючи Йому під ноги пальмові гілки. У середземноморських країнах пальми були символом життя і перемоги. Оскільки в Україні ці дерева не ростуть, їх замінили вербовим гіллям, які означають перемогу весни над зимою.

У Вербну неділю люди освячують вербові гілки у храмах, а після служби легенько б'ють одне одного гілочками, примовляючи: "Не я б'ю – верба б'є, за тиждень Великдень".