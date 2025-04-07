З нагоди свята LifeStyle24 підготував зворушливі привітання з Благовіщенням 2025 за старим стилем. Надішліть їх своїм рідним і друзям, яким хочете побажати всього найкращого.

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Привітання з Благовіщенням 2025 за старим стилем: картинки, вірші й прозі

Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім наповниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли та дії. Щастя вам, гарних звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитною!

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Вітаю зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці та бажаю миру над головою. Бажаю прекрасного життя без перешкод для втілення мрій, без будь-якого приводу для смутку, без жодної зради, без тяжкого гріха. Бажаю міцного здоров'я тобі та твоїм близьким. Бажаю віри, любові та благодаті. Бажаю радості, щастя та тільки добрих подій.

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Благовіщенням вітаю

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти добре знай!

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З Благовіщенням вас я вітаю!

Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.

Щоб ваші помисли лиш чисті були,

І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

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Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай же пощастить і вам!

По вчинках і справах.

Нехай за все Господь віддячить,

І удачі море дасть,

Нехай любов і щастя буде,

Щоб раділи люди.

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з великим святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю всім, тільки хороших звісток. Великої радості від того, що у вас є. Будьте щасливі, здорові й віддані Господу! Нехай у ваше життя прийде та ж радість, яка відвідала Пречисту Діву в день благих вістей. Бажаємо миру і добра, душевного спокою і затишку, міцної та чистої віри, добрих новин і щастя. Нехай Богородиця візьме вас під свій покров, з Благовіщенням!

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці та від щирого серця хочу побажати цінувати своє життя і бути вдячним Богові за все хороше, що він послав, дорожити кожним світлим моментом щастя і до кінця вірити у свої сили, з кожним днем отримувати гарну звістку, ніколи не втратити своєї віри та справжньої любові.

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії та світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки гарні вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.