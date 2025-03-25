У цей день наші предки дотримувалися певних заборон, щоб не привабити нещастя. Що не можна робити на Благовіщення 2025 – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на Благовіщення 2025

У давнину наші предки намагалися не виконувати важку фізичну працю на Благовіщення. Вважалося, що так можна було накликати хвороби або навіть привабити смерть. Тому людям варто утриматися від будь-яких робіт у полі, городі та в господарстві. Також вірянам не слід займатися рукоділлям, вишивати, шити чи в'язати, щоб не скоротити тривалість життя. Крім цього, забороняється прати чи прибирати, адже існує високий ризик відлякати сімейне щастя.

Водночас на Благовіщення не можна сваритися, лихословити та думати про погане, адже це свято миру та благословення. У народі також вірили, що не варто стригти волосся чи нігті, бо це може забрати щастя. До того ж слід утриматися від гучних гулянь та розваг, натомість краще присвятити день молитві та роздумам про духовні цінності.

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