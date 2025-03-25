В этот день наши предки придерживались определенных запретов, чтобы не привлечь несчастье. Что нельзя делать на Благовещение 2025 – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на Благовещение 2025

В древности наши предки старались не выполнять тяжелый физический труд на Благовещение. Считалось, что так можно было навлечь болезни или даже привлечь смерть. Поэтому людям стоит воздержаться от любых работ в поле, огороде и в хозяйстве. Также верующим не следует заниматься рукоделием, вышивать, шить или вязать, чтобы не сократить продолжительность жизни. Кроме этого, запрещается стирать или убирать, ведь существует высокий риск отпугнуть семейное счастье.

В то же время на Благовещение нельзя ссориться, сквернословить и думать о плохом, ведь это праздник мира и благословения. В народе также верили, что не стоит стричь волосы или ногти, потому что это может забрать счастье. К тому же следует воздержаться от громких гуляний и развлечений, вместо этого лучше посвятить день молитве и размышлениям о духовных ценностях.

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