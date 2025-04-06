За новоюліанським календарем, Благовіщення Пресвятої Богородиці вже відзначили 25 березня. Річ у тім, що у вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий стиль. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад. Це стосується і Благовіщення Пресвятої Богородиці, розповідає LifeStyle24.

Не пропустіть Найгарніші привітання з Благовіщенням 2025: красиві картинки й листівки

Однак багато християн продовжують дотримуватися старого стилю, тому наша редакція підготувала чарівні картинки-привітання зі святом. Надішліть їх своїм друзям і знайомим та поділіться радістю з ними. Не забудьте також побажати близьким добра, миру та Божої ласки.

Привітання з Благовіщенням 2025 за старим стилем: картинки й листівки

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, що раніше наша редакція розповідала про заборони, які діють на Благовіщення Пресвятої Богородиці.