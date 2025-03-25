Благовіщення символізує початок нового життя, надію та Боже благословення. У цей світлий день українці вітають одне одного, бажаючи миру, добра та Божої ласки. Це свято наповнює серця радістю та нагадує про силу віри й любові. Що цікаво, наші предки вважали, що гарною прикметою буде побачити голуба у Благовіщення. Нерідко люди випускають білих птахів у небо у цей день.

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LifeStyle24 підготував щирі привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2025. Збережіть їх собі та надішліть друзям, колегам, знайомим та рідним, яким хочете підняти настрій у це світле свято.

Привітання з Благовіщенням 2025: картинки й листівки

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Благовіщенням 2025 / Колаж LifeStyle24

Подаруйте позитивні емоції своїм близьким та проведіть цей день разом з ними. Зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці!