Що цікаво, День геолога започаткували ще в Радянському Союзі у березні 1966 року. Президія Верховної Ради СРСР започаткувала це свято, щоб відзначити досягнення геологів у створенні мінерально-сировинної бази країни. Ініціаторами заснування цього дня виступили радянські фахівці на чолі з академіком Олександром Яншиним, розповідає LifeStyle24.

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За часів незалежності другий президент України Леонід Кучма офіційно встановив День геолога у 1995 році. З того часу, у першу неділю квітня, українці вшановують заслуги працівників геології, геодезії та картографії.

З нагоди Дня геолога наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Надішліть їх своїм рідним і знайомим, які зробили значний внесок у розвиток геології в Україні.

Привітання з Днем геолога України 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем геолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем геолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем геолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем геолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем геолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Зазначимо, що раніше наша редакція розповідала про інші свята квітня 2025 року.

Привітання з Днем геолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем геолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем геолога 2025 / Колаж LifeStyle24

Збережіть собі ці листівки та привітайте близьких зі святом. З Днем геолога України!