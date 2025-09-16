Багато українських прізвищ походять із Польщі. Ці родові імена можна часто почути на тих територіях, які раніше перебували у складі Речі Посполитої.

До речі, прізвища польського походження мають характерні суфікси -ський/-цький та -ович/-евич. Детальніше про родові імена, які прийшли до України з Польщі – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Які польські прізвища можна почути в Україні?

Янкевич

Це прізвище утворене від польського імені Janek. Наразі відомо про 892 носії такого родового імені, які здебільшого мешкають на Заході України. Ба більше, прізвище Янкевич згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки.

Войцеховський

Родове ім'я Войцеховський походить від імені Wojciech, яке також має польське коріння. У сучасному світі таким родовим іменем можуть похизуватися 1324 українці. Переважна більшість власників цього прізвища проживає на Київщині. Що цікаво, у реєстрах таке родове ім'я також згадується серед шляхти Речі Посполитої, православного духовенства, київського міщанства та репресованих.

Ковалевський

Прізвище Ковалевський має польське походження, адже має притаманне таким родовим іменам суфікс -евський. В Україні нині налічується 2384 людини з таким прізвищем. До речі, найбільше носіїв цього родового імені мешкає на Київщині. Водночас прізвище Ковалевський, ймовірно належало козакам, адже згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік.

Марцинкевич

Таке прізвище утворене від польського імені Marcin. Воно вважається рідкісним, адже відомо лише про 376 представників цього прізвища, які живуть переважно на Волині та Київщині. Що цікаво, таке родове ім'я згадується у реєстрах серед православного духовенства та київського міщанства.

Які польські імена вважаються рідкісними в Україні?