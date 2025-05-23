4 найпоширеніші гуцульські імені, які приховують у собі дух Карпат

В Україні нерідко можна почути імена, які несуть у собі дух Гуцульщини. Ними зазвичай називають людей, коли хочуть вшанувати традиції предків і зберегти пам'ять про автентичну культуру свого народу.

LifeStyle24 підготував добірку найпоширеніших гуцульських імен, які ви точно чули у повсякденному житті. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу сина або доньки.

Дивіться також Запам'ятаються кожному: 6 давніх жіночих імен, які дають силу та оберігають

Добірка найпопулярніших гуцульських імен

Мирослава

Ім'я Мирослава має слов'янське коріння й трактується як "та, що приносить мир і славу". У давнину так часто називали мудрих жінок, які могли легко впоратися з будь-якою роботою. Мирослави не полюбляють конфліктувати, тому уникають суперечок усіма можливими шляхами. Власниці цього імені постійно вражають інших своєю красою.

Дзвенислава

Це ім'я має також слов'янське походження й перекладається як "та, що звучить славою". Його представниці мають велике коло спілкування, тому можуть легко керувати командою та стати гарними лідерами. Дзвенислави вміють красиво говорити, чим нерідко захоплюють своє оточення. Такі дівчата зазвичай розв'язують проблеми мирним шляхом.

Давні українські імена / Фото Freepik

Ярема

Таке ім'я походить від давньоєврейського варіанту Єремія, що означає "Господь звеличить" або "Божа висота". Яреми відзначаються волелюбністю та мудрістю. Представники цього імені ніколи не відмовляють у допомозі тим, хто до них звертається. Ці чоловіки готові боротися за власні ідеї та переконання.

Любомир

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "той, хто любить світ". Любомири – розумні чоловіки, які вміють знаходити компроміси. Власники цього імені мають високий рівень інтелекту, тому нерідко досягають успіху в багатьох сферах життя. Такі чоловіки також легко притягують нові знайомства, які виявляються дуже корисними.

Зверніть увагу! Раніше наша редакція розповідала про найвідоміші гуцульські прізвища, які уособлюють гірський дух Карпат.