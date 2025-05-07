LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає детальніше про гуцульські прізвища. Що цікаво, їх доволі часто можна почути на території України.

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Добірка гуцульських прізвищ

Гуцул

Це прізвище належить 1823 українцям, які переважно мешкають на Закарпатті та Івано-Франківщині. У реєстрах таке родове ім'я згадується лише серед репресованих.

Чорній

Власниками цього прізвища могли бути лише люди з темним кольором волосся, які жили поблизу густих карпатських лісів. В Україні мешкає 2479 носів такого родового імені. Люди з цим прізвищем проживають на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині.

Романович

У давнину носіями цього прізвища були ті, хто походив з родин аристократів. В Україні мешкає 2281 представник такого родового імені. Власники цього прізвища здебільшого проживають на Заході країни. Що цікаво, таке родове ім'я згадується у реєстрах серед шляхти Речі Посполитої, старшини Гетьманщини, православного духовенства та репресованих.

Гуцульські прізвища / Фото Pinterest

Федорів

За словами дослідника Юліана Редька, власниками цього прізвища ставали люди, робота яких була пов'язана з релігією. У сучасному світі налічується приблизно 3291 носій такого родового імені. Переважно представники цього прізвища проживають на Івано-Франківщині. У реєстрах таке родове ім'я згадується лише серед репресованих.

Бойчук

Наші предки давали це прізвища тим, хто сміливо боровся з ворогами та ставав на захист рідної країни. Наразі таке родове ім'я займає 118 місце серед найпоширеніших в Україні. Відомо про 18364 власників цього прізвища, які здебільшого мешкають на Івано-Франківщині. У реєстрах таке родове ім'я згадується серед репресованих.

Зазначимо, що раніше наша редакція розповідала про гуцульські імена, які несуть дух Карпат.