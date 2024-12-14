24 Канал з посиланням на NV розповідає про найпопулярніші гуцульські імена. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків синів і доньок.

Цікаво 5 рідковживаних імен, якими варто назвати дівчинку у 2025 році

Добірка найпопулярніших гуцульських імен

Марічка

Ім'я Марія походить з давньоєврейської мови та означає "пані" або "кохана". На Гуцульщині частіше називають жінок Марічками, ніж Маріями. Представниці цього імені здатні зарядити життєрадісністю усіх навколо, тому швидко справляють гарне враження на інших. Марії захоплюють людей цілеспрямованістю та вмінням гарно говорити.

Любомир

Ім'я Любомир має також слов'янське походження та перекладається як "той, хто любить світ". Такі чоловіки відзначаються високим рівнем інтелекту та критичним розумом. Власники цього імені можуть легко стати лідерами та організувати командну роботу.

Ярема

Таке ім'я походить від давньоєврейського варіанту Єремія, що означає "Господь звеличить" або "Божа висота". Такі чоловіки – дуже мудрі та розумні, до них часто звертаються за порадою та допомогою. Представники цього імені відзначаються прагненням до незалежності та свободи, вони завжди готові боротися за справедливість.

Мирослава

Це ім'я має слов'янське походження й означає "та, що приносить мир і славу". Так називають розсудливих, неконфліктних і спокійних жінок. Вони намагаються розв'язати проблеми лише мирним шляхом. Мирослави – цілеспрямовані та наполегливі, тому легко виконують будь-які завдання.

Дзвенислава

Таке ім'я має слов'янське походження та утворене від слова "дзвеніти". Воно трактується як "та, що звучить славою". Такі дівчата завжди розв'язують проблеми мирним шляхом, тому мають велике коло спілкування. Дзвенислави можуть легко згуртувати навколо себе людей, тому постійно притягують нові знайомства.

Старовинні українські імена / Фото Freepik

Які ще старовинні імена стають популярними

Ім'я Зоряна має слов'янське походження та утворене від слова "зоря". Його представниці випромінюють світло та позитив, тому асоціюються з надією та відданістю.

Слов'янське ім'я Любава трактується як "та, що приносить любов". У сучасному світі так все частіше називають дівчат, бо українці цікавляться своїм корінням.