LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает подробнее о гуцульских фамилиях. Что интересно, их довольно часто можно услышать на территории Украины.
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Подборка гуцульских фамилий
Гуцул
Эта фамилия принадлежит 1823 украинцам, которые преимущественно проживают на Закарпатье. В реестрах такое родовое имя упоминается только среди репрессированных.
Черный
Владельцами этой фамилии могли быть только люди с темным цветом волос, которые жили вблизи густых карпатских лесов. В Украине проживает 2479 носителей такого родового имени. Люди с этой фамилией проживают во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе.
Романович
В древности носителями этой фамилии были те, кто происходил из семей аристократов. В Украине проживает 2281 представитель такого родового имени. Владельцы этой фамилии в основном проживают на Западе страны. Что интересно, такое родовое имя упоминается в реестрах среди шляхты Речи Посполитой, старшины Гетманщины, православного духовенства и репрессированных.
Гуцульские фамилии / Фото Pinterest
Федоров
По словам исследователя Юлиана Редько, владельцами этой фамилии становились люди, работа которых была связана с религией. В современном мире насчитывается примерно 3291 носитель такого родового имени. Преимущественно представители этой фамилии проживают в Ивано-Франковске. В реестрах такое родовое имя упоминается только среди репрессированных.
Бойчук
Наши предки давали это фамилии тем, кто смело боролся с врагами и становился на защиту родной страны. Сейчас такое родовое имя занимает 118 место среди самых распространенных в Украине. Известно о 18364 владельцах этой фамилии, которые в основном проживают в Ивано-Франковске. В реестрах такое родовое имя упоминается среди репрессированных.
Отметим, что, что ранее наша редакция рассказывала о гуцульские имена, которые несут дух Карпат.