LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает подробнее о гуцульских фамилиях. Что интересно, их довольно часто можно услышать на территории Украины.

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Подборка гуцульских фамилий

Гуцул

Эта фамилия принадлежит 1823 украинцам, которые преимущественно проживают на Закарпатье. В реестрах такое родовое имя упоминается только среди репрессированных.

Черный

Владельцами этой фамилии могли быть только люди с темным цветом волос, которые жили вблизи густых карпатских лесов. В Украине проживает 2479 носителей такого родового имени. Люди с этой фамилией проживают во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе.

Романович

В древности носителями этой фамилии были те, кто происходил из семей аристократов. В Украине проживает 2281 представитель такого родового имени. Владельцы этой фамилии в основном проживают на Западе страны. Что интересно, такое родовое имя упоминается в реестрах среди шляхты Речи Посполитой, старшины Гетманщины, православного духовенства и репрессированных.

Гуцульские фамилии / Фото Pinterest

Федоров

По словам исследователя Юлиана Редько, владельцами этой фамилии становились люди, работа которых была связана с религией. В современном мире насчитывается примерно 3291 носитель такого родового имени. Преимущественно представители этой фамилии проживают в Ивано-Франковске. В реестрах такое родовое имя упоминается только среди репрессированных.

Бойчук

Наши предки давали это фамилии тем, кто смело боролся с врагами и становился на защиту родной страны. Сейчас такое родовое имя занимает 118 место среди самых распространенных в Украине. Известно о 18364 владельцах этой фамилии, которые в основном проживают в Ивано-Франковске. В реестрах такое родовое имя упоминается среди репрессированных.

Отметим, что, что ранее наша редакция рассказывала о гуцульские имена, которые несут дух Карпат.