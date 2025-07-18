Ви помилково вважали їх українськими: 4 поширені імені, які мають іноземне коріння

Багато імен, які сьогодні звучать цілком звично для українців, насправді мають іноземне походження. Протягом століть українська культура збагачувалася завдяки зв'язкам із сусідніми народами, і це відобразилося навіть у наших іменах.

Які саме імена мають іноземне коріння, звідки вони походять – дізнавайтеся в матеріалі LifeStyle24.

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Добірка імен з іноземним походженням

Михайло

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "рівний Богу" або "богоподібний". Представники цього імені – дуже товариські та доброзичливі, тому мають велике коло спілкування. Такі чоловіки завжди готові допомогти та захистити своїх найближчих. Власники цього імені мають гарне почуття гумору, яке дозволяє їм справляти приємне враження під час першої зустрічі з новими людьми.

Катерина

Ім'я Катерина має давньогрецьке походження та трактується як "чиста" або "непорочна". Раніше так часто називали добрих і мудрих жінок, які ділилися корисними порадами. Представниці цього імені відзначаються товариськістю, тому мають багато друзів.

Походження українських імен / Фото Freepik

Ганна

Таке ім'я походить від давньоєврейського варіанту – "Ханна", яке означає "милосердна". У сучасному світі воно асоціюється з материнством і мудрістю. Переважно власниці цього імені – працьовиті, старанні та наполегливі, завдяки чому вправно виконують будь-яку роботу. Анни відзначаються креативністю та оптимізмом, вони легко можуть пристосуватися до змін.

Тетяна

Ім'я Тетяна має кілька версій походження: перша – з Давнього Риму і є формою чоловічого варіанту Татіус та означає "пані з роду Татія", друга – з Давньої Греції та трактується як "упорядниця" чи "засновниця". Такі жінки – цілеспрямовані та наполегливі, тому завжди досягають своєї мети. Представниці цього імені мають лідерські якості, що дозволяють вправно керувати командою та вести за собою людей. Тетяни можуть легко впоратися з будь-якою роботою завдяки своїй працьовитості.

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