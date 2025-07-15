LifeStyle24 підготував добірку маловживаних чоловічих імен, якими варто назвати хлопчика у 2025 році. Про них детальніше – читайте далі в матеріалі.

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Лук'ян

За однією з версій, це ім'я має давньогрецьке походження та перекладається як "той, що приносить світло". У давнину так називали добрих і життєрадісних хлопців. Такі чоловіки вміють підтримувати та давати корисні поради, тому мають велике коло спілкування.

Трохим

Таке ім'я також прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "годувальник" або "той, кого плекають". Трохими мають високу самооцінку, тому захоплюють інших людей впевненістю у собі. Водночас рішучість і сміливість таких хлопців допомагають їм досягти будь-яких вершин.

Святослав

Ім'я Святослав має давньослов'янське походження. Що цікаво, воно утворене від слів "святий" і "слава". Наразі так називають цілеспрямованих і наполегливих чоловіків, які знають як досягти своєї мети. Представники цього імені полюбляють вчитися та дізнаватися щось нове.

Маловживані чоловічі імена / Фото Freepik

Єремія

Це ім'я має давньоєврейське коріння та означає "Бог возвеличить" або "піднесений Господом". Так звали біблійного пророка, який напророкував багато подій та викривав юдеїв. У сучасному світі Єремії полюбляють займатися творчістю та створювати прекрасне своїми руками.

Арсеній

Таке ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "мужній". Арсенії зазвичай справляють гарне враження на інших людей. Власники цього імені відзначаються цілеспрямованістю та наполегливістю, тому легко досягають поставлених перед собою цілей.

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