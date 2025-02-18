Православні пости у 2025 році: дати за новим і старим стилями

У 2025 році християни традиційно дотримуватимуться кількох багатоденних постів, головним із яких стане Великий піст перед Великоднем. Крім нього, у церковному календарі передбачені Петрів, Успенський та Різдвяний пости, а також одноденні пісні дні.

Під час цих періодів віряни присвячують час духовному вдосконаленню та розмовам з Богом. Коли відбудуться пости у 2025 році – розповідає 24 Канал з посиланням на Православну церкву України.

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Пости 2025 року

Багатоденні пости

Великий піст

Він триватиме з 3 березня по 19 квітня як за новим, так і за старим стилем. Річ у тім, що дата цього посту залежить від дня святкування Великодня. Цьогоріч Воскресіння Христове припадає на 20 квітня. Великий піст вважається найсуворішим і найдовшим, оскільки триває протягом семи тижнів перед Великоднем.

Петрів піст

Цей піст починається через тиждень після Трійці й триває до дня святих Петра і Павла. Його тривалість не є постійною, оскільки залежить від дати Великодня. За новим стилем Петрів піст почнеться 16 червня, а завершиться 28 червня. Водночас за старим календарем він триватиме з 16 червня по 11 липня.

Успенський піст

Це один із найкоротших постів, який присвячений підготовці до свята Успіння Богородиці. Він триватиме з 1 по 14 серпня за новим стилем, а за старим – з 14 по 27 серпня.

Різдвяний піст

Він триває 40 днів перед святом Різдва Христового. Цей піст починається після Дня апостола Пилипа, який цьогоріч відзначатимуть 14 листопада. У 2025 році Пилипівка триватиме з 15 листопада по 24 грудня за новоюліанським календарем, а за старим – з 28 листопада по 6 січня.

Православні пости у 2025 році / Фото Freepik

Одноденні пости

Хрещенський Святвечір

Його святкують напередодні Водохреща, яке цьогоріч припадає на 6 січня. За новим стилем Хрещенський Святвечір відзначають 5 січня, а за старим – 18 січня.

Усікновення голови Івана Предтечі

Віряни вшановують пам'ять Івана Хрестителя, якого стратили за наказом царя Ірода. Це свято щорічно припадає на 29 серпня за новим календарем, а за старим – на 11 вересня.

Воздвиження Хреста Господнього

У цей день віряни згадують віднайдення Хреста Господнього царицею Оленою. Його відзначають 14 вересня за новоюліанським календарем, а за старим – 27 вересня.