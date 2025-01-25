Чи обов’язково священник має бути з бородою: що кажуть у церкві

Борода вважається невіддільним елементом зовнішності священника. Її наявність стала настільки звичною для вірян, що вона тепер розглядається як обов'язкова умова для кожного священнослужителя.

Втім, у сучасному світі нерідко можна побачити священника без бороди. Чи обов'язково вона має бути у церковнослужителя – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України.

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Чи обов'язково священник має носити бороду

У Старому Завіті йдеться про те, що священникам не варто стригти бороди. Ба більше, цей процес дехто вважає гріховним, тому подібна традиція збереглася до наших часів. Крім цього, Ісус Христос мав бороду та довге волосся, що лише закріпило цей звичай серед священнослужителів. За словами Олексія Філюка, Бог дивиться на серце, а не на зовнішній вигляд. Борода не додає поваги священнику й не віднімає.

Хто хоче, то хай носить бороду на здоров'я. Звичайно, хтось скаже, що Ісус Христос був з бородою з волоссям. Благодать Божа є на всіх людях – і на священниках, і на дияконах, і на єпископах. Благодать Святого Духа буде завжди там, де чисте серце. Головне залишатися людиною,

– зазначив священник Православної церкви України.

Олексій Філюк додав, що кожен має самостійно вирішити, чи носити бороду, чи ні. Священник закликав християн вірити в Бога та щиро молитися.

Чи можна відвідувати церкву у спортивному костюмі

Питання зовнішнього вигляду в храмі все частіше стає причиною для дискусій. Хтось вважає, що на Божу службу не доречно приходити у спортивному одязі. Водночас інші люди впевнені, що вбрання вірянина немає значення у храмі.

За словами священника Православної церкви України, Бог дивиться на серце, а не на одяг. Однак християни повинні пам'ятати, що під час зустрічі з Господом у храмі варто бути пристойно вбраним. Втім, якщо парафіянин все ж прийшов у спортивному костюмі до церкви, то нічого страшного не станеться.

Водночас одяг, у якому людина вирушила до храму, не повинен спокушати. Це стосується як чоловіків, так і жінок.