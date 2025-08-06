6 серпня в Україні відзначають Преображення Господнє. У цей день віряни згадують біблійну подію, коли Ісус Христос преобразився перед своїми учнями та голос з неба сказав, що Спаситель є улюбленим Сином Божим.

На Преображення Господнє традиційно віряни вирушають до церкви на святкову літургію. Християни несуть яблука до храмів, щоб освятити головний символ цього свята. У давнину вірили, що цей освячений фрукт принесе родині щастя й добробут. Після богослужіння люди йшли додому та готували різноманітні страви з яблук, зокрема яблучний пиріг, пише LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала красиві привітання з Преображенням Господнім у картинках і листівках. Зберігайте їх собі заздалегідь, щоб пізніше не витрачати на це час. Надішліть ці вітальні листівки рідним, друзям, знайомим, колегам та близьким, яким хочете підняти настрій. Побажайте їм усього найкращого у це світле свято.

Преображення Господнє 2025: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Сподіваємось, що вам сподобалися картинки й листівки з нашої добірки. Обирайте привітання з переліку та надішліть їх найріднішим. Подаруйте їм позитивні емоції на Преображення Господнє. Зі святом!