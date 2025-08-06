На Преображение Господне традиционно верующие отправляются в церковь на праздничную литургию. Христиане несут яблоки в храмы, чтобы освятить главный символ этого праздника. В древности верили, что этот освященный фрукт принесет семье счастье и благополучие. После богослужения люди шли домой и готовили разнообразные блюда из яблок, в частности яблочный пирог, пишет LifeStyle24.

Смотрите также Какие продукты обязательно надо положить в корзину на Яблочный Спас 2025: важный список

По случаю праздника наша редакция подготовила красивые поздравления с Преображением Господним в картинках и открытках. Сохраняйте их себе заранее, чтобы позже не тратить на это время. Отправьте эти поздравительные открытки родным, друзьям, знакомым, коллегам и близким, которым хотите поднять настроение. Пожелайте им всего наилучшего в этот светлый праздник.

Преображение Господне 2025: как поздравить в картинках и открытках?

Поздравления с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Надеемся, что вам понравились картинки и открытки из нашей подборки. Выбирайте поздравления из перечня и отправьте их родным. Подарите им положительные эмоции на Преображение Господне. С праздником!