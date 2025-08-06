6 серпня віряни відзначають велике свято – Преображення Господнє. У народі його ще називають Яблучним Спасом.

Адже у цей день заведено йти до церкви та освячувати яблука в кошику. Про заборони й прикмети на 6 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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Преображення Господнє 2025

Перед своїми стражданнями Ісус Христос взяв з собою апостолів Петра, Якова та Івана й піднявся з ними на високу гору Фавор. Там, під час молитви, Спаситель преобразився перед ними. Його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло. Згодом учні також побачили пророків Мойсея та Іллю, які розмовляли з Ісусом про Його майбутню жертву в Єрусалимі. Через деякий час усі присутні побачили хмару, з якої пролунав голос Бога-Отця: "Це Син Мій улюблений, Його слухайтеся". У той момент люди переконалися у божественній природі Ісуса Христа.

Що не можна робити?

Не рекомендується їсти яблука, поки вони неосвячені, бо тоді привабите нещастя в родину.

Не варто важко працювати в полі та на городі.

Не рекомендується їсти м'ясні та молочні продукти, бо триває Успенський піст.

Не слід розважатися та веселитися.

Народні прикмети

Якщо на вулиці на Яблучний Спас холодно, то таким буде і січень.

Якщо 6 серпня піде дощ, то восени теж часто дощитиме.

Якщо небо ясне, то зима буде суворою.

Якщо на Яблучний Спас на вулиці сонячно, то така ж погода буде і на Покрову.

Що ще відзначають?

День вдячності працівникам сільського господарства. Його щорічно відзначають 6 серпня. У цей день заведено говорити про важливість роботи цих фахівців та дякувати їм за невтомну працю.